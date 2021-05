Economia 25/05/2021 06:15 NELSON LIN - RÁDIO NACIONAL - SÃO PAULO Consumidor substitui carne por ovo para adequar orçamento, aponta Abra A Associação Brasileira de Supermercados apresentou, nesta quinta feira (13), algumas tendências de consumo na pandemia. Uma delas foi o crescimento de venda de ovos como substituto de proteína animal. Uma troca que tem a ver com a falta de confiança do consumidor e medo de perder renda e a adequação da compra de produtos dentro do seu orçamento, conforme explicou o líder de desenvolvimento da Nielsen, Daniel Souza. Essa substituição da carne pelo ovo também já se refletiu no preço do produto na pesquisa de produtos da Abras de Março, o ovo subiu na média em torno de 12%. As carnes por sua vez tiveram queda no preço, em torno de 5%, mas cabe lembrar que a alta acumulada de 12 meses é de mais de 35% de acordo com o IPCA. Outras tendências da pandemia foram o crescimento do e-commerce, de 38% nesse 1o trimestre de 2021 e como consequencia com o consumidor indo cada vez menos aos pontos de venda. uma queda de 33,5% O setor de supermercados apresentou crescimento de 7,06% no primeiro trimestre de 2021 e o mês de março apresentou um crescimento de mais de 4% com relação ao mesmo mês do ano passado. A projeção de crescimento do setor este ano é entre 4 e 4,5%.

