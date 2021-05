Economia 26/05/2021 17:24 G1MT Consumo de carne bovina cai 30% depois do aumento do preço em MT Preço das carnes, em geral, subiu 35% no país em um ano, segundo o IBGE. Foto: Ministério da Agricultura/Divulgação O consumo de carne bovina no estado teve uma queda de 30% em maio deste ano em comparação com maio de 2020. A alta nos preços dos cortes bovinos desde o início da pandemia é o principal motivo pela queda no consumo. Conforme o levantamento do Índice de Preços no Consumidor (IPCA) feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço das carnes, em geral, subiu 35% no país em um ano. Além disso, houve um crescimento recorde na arroba do boi gordo e a exportação para China aumentou, fatores esses que também contribuíram para o aumento do preço e baixo consumo. A baixa procura pela carne bovina continua em queda. O levantamento semanal do Instituto Mato-grossense de Economia e Agropecuária (Imea), apontou uma queda no consumo de 1,27%, de abril para este mês. Com a carne mais cara, a opção agora é substituir o alimento por frangos e suínos. Em um açougue de Cuiabá, caiu pelo menos 50% as vendas por causa do preço. O Brasil atingiu o menor índice de consumo de carne bovina desde o começo da série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, que começou em 1996. Cada brasileiro consome, em média, 26,4 quilos de carne por ano. A queda no país foi de cerca de 14% em comparação com 2019, antes da pandemia.

