Economia 30/05/2021 07:05 Carne mais cara: Indústrias de setor alertam para alta de preço e pedem apoio do governo Em pensar que moramos em um estado onde mais se planta grãos e tem o maior rebanho bovino do Brasil. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) ressaltou através de nota, a importância de novas desonerações tributárias e de novas medidas técnicas que possibilitem as importações de insumo com custos reduzidos. A nota também cita que o milho e a soja, insumos básicos que representam cerca de 70% dos custos de produção, tiveram aumento respectivo de mais de 100% e 60% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isto ocasiona uma margem apertada e traz problemas financeiros para as companhias. A situação do milho é mais complicada, pois a quebra de safra pela seca do pais impulsiona as cotações. “O consequente e inevitável repasse ao consumidor já está nas gôndolas, mas em patamares que ainda não alcançam os níveis de custos”, explicou a ABPA, falando sobre as altas entre 40% e 45% nos custos de produção de aves e suínos em 12 meses. Como forma de evitar esta situação, as representações setoriais pediram que o governo crie medidas para que o setor de proteína animal do país “tenha igualdade de competição pelos insumos em relação ao mercado internacional, evitando a desindustrialização e a perda de postos de trabalhos”. No mês passado, o governo atendeu uma solicitação do setor para que a Tarifa Externa Comum fosse zerada para exportação de milho, soja e subprodutos, como por exemplo, o farelo de soja, de forma do Mercosul. Porém, essa medida não bastou para que as compras externas com custos reduzidos se tornassem realidade. Isso fez com que o setor precisasse formalizar novos pedidos. A nota da ABPA termina afirmando que a avicultura e a suinocultura garantem a segurança alimentar da população brasileira, e ainda responde por 4 milhões de empregos diretos e indiretos.

Voltar + Economia