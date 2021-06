Economia 08/06/2021 06:07 Karine Miranda Sinfra-MT Prazo para pagamento de inscrição de seletivo da Sinfra termina nesta quarta-feira Termina na quarta-feira (09.06) o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 46, do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra) para a contratação temporária de profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharias civil, elétrica, florestal, mecânica, sanitária e de segurança do trabalho. O pagamento é necessário para confirmar a participação do candidato na seleção, que será realizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e compreenderá a análise curricular e documental. Ao todo, foram 1.356 inscrições cadastradas no site do Cebraspe, que só serão confirmadas mediante o pagamento da taxa. Os inscritos disputarão um total de 62 vagas disponibilizadas no processo seletivo, sendo 57 vagas para ampla concorrência e mais cinco vagas reservadas para candidatos com deficiência. Os salários ofertados são de R$ 6.195,73 para uma jornada de trabalho de 40 horas na sede da secretaria em Cuiabá. A seleção se dará por meio de análise curricular e documental, com atribuição de pontos para os títulos e experiências do candidato. Estas últimas valerão, no máximo, 10 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior à pontuação estabelecida. A previsão é de que o resultado final da análise curricular e documental seja divulgado em 6 de julho. Uma vez aprovados, os profissionais serão contratados como analistas de acordo com os perfis estabelecidos por áreas de formação e experiência técnica. O prazo do contrato temporário será de 24 meses, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

