Com aumento de casos de Covid-19, muitas regiões estão com horários e lotação limitados; especialista em varejo aponta 5 dicas essenciais para proteger a saúde dos negócios

Com o aumento nas médias de diagnósticos e mortes nas últimas semanas, o estado do Mato Grosso acende sinal de alerta e passa a aplicar novas medidas de segurança. Para ajudar empreendedores a enfrentar esse novo cenário, Mauro Bizatto, CEO da Donus, plataforma de serviços financeiros da Ambev para pequeno e médio varejo, aponta cinco dicas que podem ser aplicadas para proteger a saúde financeira dos negócios diante de tantas incertezas.

1 - Organize as finanças

Pode parecer óbvio, mas é imprescindível tirar essas informações da cabeça e colocá-las no papel. É preciso anotar despesas mensais e pontuais e alimentar uma planilha, que pode ser dividida em semanas ou meses, com toda a quantia que entra e sai da conta. Só assim é possível manter o controle durante o período estipulado e, a partir disso, seguir para os próximos passos.

2 - Corte gastos

Uma vez que tudo está anotado e mapeado, agora é o momento de rever custos e entender no que é possível economizar. O ideal é rever contas de luz, água, gastos recorrentes, preço de produtos, assinaturas de serviços e outros gastos que às vezes passam despercebidos e podem ter grande impacto no final do mês.

3 - Estipule metas

Esse ponto é sequência do primeiro: Se planejar em relação a valores como grandes impostos e despesas fixas como energia, aluguel de espaço para seu negócio, compras de estoque e combustível pode auxiliar na manutenção das contas em dia, sem prolongar dívidas. Estabelecer metas ao longo de um ano pode ajudar a controlar o impulso de comprar artigos supérfluos ou de segunda necessidade. O planejamento dessas metas é essencial para economizar dinheiro para grandes mudanças, como ampliação do espaço, abertura de novas unidades do negócio ou nova identidade visual.

4 - Procure melhores ofertas

Falando sobre gastos, em alguns momentos não será possível cortá-los completamente, então é preciso se adaptar. Ao comprar novos produtos, a melhor alternativa é fazer uma pesquisa para encontrar os melhores preços, além de promoções, liquidações e ofertas. A negociação dos preços com fornecedores, por exemplo, permite que grande parte do valor total estipulado para compras de estoque seja economizado e usado em outra situação. Outra dica é dar preferência aos vegetais da estação. O valor costuma ser mais em conta devido ao aumento da oferta durante o período.

5 - Invista na digitalização

Essa dica pode parecer inacessível à princípio, porém, atualmente já não é mais. Investir em digitalização, além de ajudar na gestão do estoque, também poupa tempo e dinheiro no futuro. Aceitar cartões e receber o pagamento com maquininhas traz grandes vantagens não só para o cliente, como para o estabelecimento também, já que as vendas aumentam, pois abrangem uma maior quantidade de pessoas que têm acesso ao modo de pagamento. Empresas como a Donus, permitem que o empreendedor receba seu pagamento em até um dia, em todos os dias do ano. Além disso, as maquininhas da fintech aceitam mais de 70 bandeiras e possuem taxas competitivas.

Sobre a Donus

A Donus (www.soudonus.com.br) é uma fintech 100% digital que permite ao varejista receber o pagamento dos clientes por meio de uma integração com as maquininhas da empresa e usar o saldo para pagar contas ou fazer transferências. Além de oferecer uma conta digital sem taxas, o aplicativo disponibiliza o dinheiro da transação feita pela maquininha em até um dia. A Donus foi criada dentro da Z-Tech, o hub de tecnologia e inovação da Ambev no Brasil e da AB InBev no mundo, que também criou a Menu - marketplace de alimentos e bebidas e produtos de limpeza que funciona como uma espécie de atacado virtual.