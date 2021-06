Economia 11/06/2021 04:40 R7 Mais 2,4 milhões têm saque da 2ª parcela do auxílio liberado Nascidos em agosto já podem resgatar valor depositado em conta digital e movimentado por meio de aplicativo Foto: Reprodução A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (11) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para 2,4 milhões de trabalhadores informais nascidos em agosto. Ao todo, foram creditados R$ 506,3 milhões para esse público inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e no site ou aplicativo da Caixa em 25 de maio. O calendário de saque vai dar uma pausa no fim de semana e será retomado na segunda-feira (14), com os nascidos em setembro e termina na quinta-feira, com os aniversariantes de dezembro. Na próxima semana também começa o pagamento da terceira parcela para os beneficiários do Bolsa Família. Na próxima quinta-feira (17), começa a receber quem tem o NIS com final 1. O auxílio primeiro é depositado em conta digital que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, para pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Além disso, há a opção de girar a grana usando o PIX, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A única exceção às transações se dá para os casos de transferência para conta de mesma titularidade. Os investimentos federais na segunda parcela de pagamentos para os públicos dos meios digitais e do Cadastro Único foram de R$ 5,9 bilhões e alcançaram 28,4 milhões de trabalhadores. O valor da folha de pagamento do auxílio para o público do Bolsa Família em maio foi de R$ 2,95 bilhões, com 9,68 milhões de famílias beneficiárias. Prorrogação Em reunião no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (10), foi batido o martelo sobre a prorrogação do benefício previsto inicialmente para quatro meses, de abril a julho. O governo continuará pagando o auxílio por mais três meses. Os valores serão os mesmos atuais, ou seja, média de R$ 250, mas mulheres chefes de família recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. A expectativa do governo federal é de ganhar tempo para o avanço da vacinação contra a covid-19. Atualmente, o auxílio contempla cerca de 39,1 milhões de brasileiros.

