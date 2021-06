Economia 17/06/2021 05:53 Bolsa Família começa a receber a terceira parcela do auxílio Pagamento hoje será para quem tem o NIS com final 1; veja o calendário para os integrantes do programa ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a terceira parcela do auxílio emergencial a partir desta quinta-feira (17). Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS (Número de Identificação Social). São beneficiados ao todo 10 milhões de pessoas do programa, mas nesta quinta recebem o pagamento quem tem o NIS final 1. Para quem recebe por meio da poupança social digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão. Nesta quinta, também encerra o calendário de saques do ciclo 2 que corresponde a segunda parcela para os inscritos no CadÚnico ou no aplicativo da Caixa. A partir de sexta-feira (18), começa o pagamentoda terceira parcela para esse grupo. LEIA TAMBÉM O valor investido nos repasses até agora chegou R$ 26,5 bilhões. O orçamento aprovado para o pagamento do auxílio emergencial 2021 pelo Congresso Nacional é de R$ 44 bilhões. A nova rodada de repasses começou em abril e terminará em julho, e cada uma das quatro cotas terá valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. Mas o governo federal já admite prorrogar por mais três parcelas, com os mesmos valores, até que seja definido um novo programa para substituir o Bolsa Família.

