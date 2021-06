Economia 20/06/2021 06:52 Mais de R$ 55 milhões são desbloqueados Mato Grosso e Alagoas Recursos serão investidos no enfrentamento à criminalidade violenta e na valorização dos profissionais O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o desbloqueio de R$ 55.999.092,00 para investimento na área da Segurança Pública dos estados de Alagoas (R$ 24.661.952,00) e Mato Grosso (R$ 31.337.140,00). “Esses recursos são de fundamental importância para modernizar as corporações e capacitar os agentes”, destacou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Em maio, o MJSP anunciou o desbloqueio de mais de R$ 165 milhões para outros estados. Os valores são oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública, na modalidade fundo a fundo, e referentes aos eixos de Enfrentamento à Criminalidade Violenta e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública. Entre os investimentos, os recursos poderão contribuir, ainda, para aquisição de equipamentos modernos, novas tecnologias, viaturas mais seguras e capacitação do profissional de Segurança Pública.

