Economia 26/06/2021 07:00 R7 Governo deposita 3ª parcela do auxílio a mais de 2 milhões hoje Nascidos em agosto podem acessar grana nas contas digitais para pagar boletos e fazer compras online até a liberação do saque EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS - 25.06.2021 A terceira parcela do auxílio emergencial 2021 é paga neste sábado (26) para os trabalhadores que nasceram em agosto, inscritos no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) ou por aplicativo, por meio de depósito nas contas digitais criadas para movimentar o benefício. No mês passado, 2,4 milhões de trabalhadores informais desse grupo receberam a segunda parcela, totalizando R$ 506,33 milhões. Na conta digital, o beneficiário pode pagar boletos, realizar compras pela internet e em estabelecimentos comerciais. O dinheiro estará disponível para saque a partir de 13 de julho. As transferências seguem de acordo com o mês de aniversário e serão finalizadas na próxima quarta-feira (30) para os contemplados dos últimos dois meses do ano. Com a antecipação dos calendários, os saques começam a partir de 1º de julho para nascidos em janeiro. Os integrantes do Bolsa Família também estão recebendo a terceira parcela do benefício de acordo com o calendário habitual do programa. Em junho, 9,77 milhões de famílias do programa serão contempladas com o auxílio emergencial. O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150. Novo lote Após nova análise dados, o auxílio emergencial está sendo pago a mais 106.011 trabalhadores que foram considerados elegíveis após processamento de dados feito neste mês. Outros dois mil requerimentos passarão por análise mais detalhada da Dataprev e do Ministério da Cidadania e terão o resultado divulgado em novo lote. Para os aniversariantes de janeiro a julho, os pagamentos do benefício foram realizados nesta sexta-feira (25). Os demais contemplados neste novo lote recebem de acordo com o cronograma de pagamentos da terceira parcela do benefício, que vai de hoje (26), para quem nasceu em agosto, a quarta-feira (30), para quem faz aniversário em novembro e dezembro. Para quem não teve a solicitação aprovada, o prazo para contestação vai até 3 de julho.

