O repasse total é de R$ 506 milhões; valor pode ser movimentado por aplicativo até a liberação do saque, em 14 de julho

A Caixa deposita neste domingo (27) o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial para mais 2,4 milhões de trabalhadores nascidos em setembro, que se inscreveram pelos meios digitais ou que integram o CadÚnico. O repasse total será de R$ 506 milhões. O saque para esse grupo será liberado em 14 de julho.

Segundo o Ministério da Cidadania, somando os aniversariantes dos quatro primeiros meses do ano, o investimento nesta etapa do programa chega a R$ 1,84 bilhão para 8,9 milhões de pessoas.

As transferências seguem de acordo com o mês de aniversário até quarta-feira (30) para os contemplados dos últimos dois meses do ano. Com a antecipação dos calendários, os saques começam a partir de 1º de julho para nascidos em janeiro.

Os integrantes do Bolsa Família também estão recebendo a terceira parcela do benefício de acordo com o calendário habitual do programa. Nesta segunda-feira (28), serão contemplados os beneficiários com final 8 do NIS. Em junho, 9,77 milhões de famílias do programa serão contempladas com o auxílio emergencial.

O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

Além do crédito na poupança social digital, com recursos disponíveis para o pagamento de contas e de boletos, compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code, os beneficiários podem fazer transferências instantâneas entre bancos via PIX (exceto para contas de mesma titularidade).