Economia 01/07/2021 05:25 Começa o saque da 3ª parcela do auxílio para nascidos em janeiro Foto: Reprodução A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (1º) o saque em dinheiro da terceira parcela do auxílio emergencial. Podem resgatar o benefício nas agências ou nas nas 13 mil lotéricas de todo o país 2,25 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. Ao todo, foram creditados R$ 464,3 milhões para esse público em 18 de junho. Os trabalhadores informais integram o ciclo 3 do programa emergencial, que teve o calendário antecipado pelo governo federal. De lá para cá, o valor pôde ser movimentado pelo Caixa Tem, aplicativo no qual os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Além disso, há a opção de girar a grana usando o Pix, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A única exceção às transações se dá para os casos de transferência para conta de mesma titularidade. Conforme o Ministério da Cidadania, o modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado durante a primeira rodada do auxílio emergencial, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas. O calendário é dividido em quatro ciclos, de créditos e de saques. Os créditos da terceira parcela terminaram nesta quarta-feira (30) para os trabalhadores do público geral (meios digitais e Cadastro Único) que fazem aniversário em novembro e dezembro. Confira o calendário da 3º parcela com as datas para saque: 1º de julho (quinta-feira) - nascidos em janeiro

2 de julho (sexta-feira) - nascidos em fevereiro

5 de julho (segunda-feira) - nascidos em março

6 de julho (terça-feira) - nascidos em abril

8 de julho (quinta-feira) - nascidos em maio

9 de julho (sexta-feira) - nascidos em junho

12 de julho (segunda-feira) - nascidos em julho

13 de julho (terça-feira) - nascidos em agosto

14 de julho (quarta-feira) - nascidos em setembro

15 de julho (quinta-feira) - nascidos em outubro

16 de julho (sexta-feira) - nascidos em novembro

19 de julho (segunda-feira) - nascidos em dezembro Para os beneficiários do Bolsa Família, as transferências da terceira etapa também foram finalizadas nesta quarta (31), já que seguem o calendário habitual do programa assistencial. Receberam os membros do programa com NIS final 0. O valor médio pago neste ano pelo auxílio emergencial é de R$ 250, sendo que as mulheres chefes de família recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. Os valores devem ser mantidos para o pagamento adicional de mais três parcelas do benefício. A expectativa do governo com a prorrogação do auxílio emergencial é ganhar tempo para o avanço da vacinação contra a covid-19, além de preparar uma ampliação do programa Bolsa Família, com pagamentos no valor de até R$ 300.

