Economia 04/07/2021 08:02 Agência Brasil Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula Foto: Wilson Dias/AgBR Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (3). Os números do concurso 2387 foram 08, 26, 30, 31, 38, 48. O prêmio acumulou e o sorteio da próxima quarta-feira está estimada no valor de R$ 32 milhões. A quina registrou 30 apostas, e os ganhadores receberão R$ 89.150,26. A quadra teve 3.038 apostas ganhadoras e cada apostador receberá R$ 1.257,64. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

