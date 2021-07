Economia 08/07/2021 04:47 Auxílio emergencial: nascidos em maio podem sacar terceira parcela Dinheiro estava disponível desde o dia 23 de junho para uso na conta digital da Caixa ou no app para pagamento de contas MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Beneficiados do auxílio emergencial 2021 nascidos em maio poderão efetuar o saque em dinheiro da terceira parcela a partir desta quinta-feira (8). Até então, o valor poderia ser utilizado por aplicativo ou depósito nas contas digitais criadas para movimentar o benefício. O benefício será pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150. Na conta digital, o beneficiário pode pagar boletos, realizar compras pela internet e em estabelecimentos comerciais. O calendário de saque segue de acordo com o mês de aniversário até 19 de julho para quem nasceu em dezembro. REPRODUÇÃO/CAIXA O presidente Jair Bolsonaro editou decreto na segunda-feira (5) que prorroga o pagamento do auxílio emergencial 2021 por mais três meses. A medida provisória previu originalmente pagamento em quatro parcelas, de abril a julho, com possibilidade de prorrogação desde que observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

