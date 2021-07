Economia 19/07/2021 05:11 Agência Brasil Auxílio emergencial: Caixa fecha calendário de saques da 3ª parcela Resgate em dinheiro é liberado para 2,2 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro. Depósito do 4ª ciclo começou sábado ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO A Caixa Econômica Federal encerra nesta segunda-feira (19) o calendário de saques da terceira parcela do auxílio emergencial. Cerca de 2,22 milhões de trabalhadores informais nascidos em dezembro que se inscreveram pelos meios digitais ou integram o CadÚnico já podem resgatar a grana. Ao todo, foram creditados R$ 458,8 milhões para esse público em 30 de junho. Desde então, o valor pôde ser movimentado pelo Caixa Tem, aplicativo pelo qual os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. O valor médio pago neste ano pelo auxílio emergencial é de R$ 250, sendo que as mulheres chefes de família recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. Somando as três etapas de pagamentos, o investimento federal chegou a R$ 26,3 bilhões, incluindo todos os públicos, num total de 114,09 milhões de transferências. Conforme o Ministério da Cidadania, na terceira etapa da operação, foram beneficiadas mais de 37 milhões de pessoas de forma direta, sendo 27,3 milhões de pessoas do Cadastro Único e aplicativo, além de 9,8 milhões de famílias do Programa Bolsa Família. Também nesta segunda-feira os beneficiários do auxílio emergencial incluídos no Bolsa Família começam a receber o benefício de julho. Os repasses seguem conforme o calendário habitual do programa. Serão contemplados aqueles que têm NIS (Número de Identificação Social) com final 1. 4ª parcela A quarta parcela do auxílio emergencial foi antecipada e começou a ser depositada no fim de semana. No sábado (17), receberam os aniversariantes de janeiro e, no domingo, os de fevereiro. Nesta terça, serão contemplados os nascidos em março. O pagamento do ciclo 4 foi adiantado em sete dias, o último antes das três parcelas extras autorizadas pelo governo federal em meio à pandemia de covid-19. Os saques em espécie, por sua vez, serão autorizados entre os dias 2 e 18 de agosto, de acordo com a publicação assinada pelo ministro João Roma presente no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15). Os valores vão persistir pelos ciclos 5, 6 e 7 do programa assistencial, quando o governo pretende alocar os beneficiários que ainda estejam em situação precária na nova versão do Bolsa Família, com prestações de até R$ 300. Calendário atualizado do Ciclo 4 • Crédito em conta poupança 17 de julho (sábado) - nascidos em janeiro

18 de julho (domingo) - nascidos em fevereiro

20 de julho (terça-feira) - nascidos em março

21 de julho (quarta-feira) - nascidos em abril

22 de julho (quinta-feira) - nascidos em maio

23 de julho (sexta-feira) - nascidos em junho

24 de julho (sábado) - nascidos em julho

25 de julho (domingo) - nascidos em agosto

27 de julho (terça-feira) - nascidos em setembro

28 de junho (quarta-feira) - nascidos em outubro

29 de junho (quinta-feira) - nascidos em novembro

30 de julho (sexta-feira) - nascidos em dezembro • Saque em dinheiro 2 de agosto (segunda-feira) - nascidos em janeiro

3 de agosto (terça-feira) - nascidos em fevereiro

4 de agosto (quarta-feira) - nascidos em março

5 de agosto (quinta-feira) - nascidos em abril

9 de agosto (segunda-feira) - nascidos em maio

10 de agosto (terça-feira) - nascidos em junho

11 de agosto (quarta-feira) - nascidos em julho

12 de agosto (quinta-feira) - nascidos em agosto

13 de agosto (sexta-feira) - nascidos em setembro

16 de agosto (segunda-feira) - nascidos em outubro

17 de agosto (terça-feira) - nascidos em novembro

18 de agosto (quarta-feira) - nascidos em dezembro

