Economia 22/07/2021 15:37 CNN Brasil Com alta de 34% entre janeiro e junho, leite pesa no bolso dos brasileiros Quanto maior o preço do leite, mais difícil é a chegada de produtos como queijo, requeijão, iogurte às dispensas e geladeiras dos brasileiros A inflação dos alimentos voltou a subir no país e alguns produtos estão pesando mais no bolso do consumidor. De acordo com novos dados analisados pela CNN, o leite está entre os itens que mais aumentaram de preço. Dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da USP (Universidade de São Paulo), mostram que o preço do litro do leite apresentou alta acumulada de 34% entre janeiro e junho deste ano. Esse avanço fez com que o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) aumentasse de 0,81% em junho para 0,86% já em julho. A alta do preço do leite afeta também a chegada de seus derivados, como queijo, requeijão e iogurte, às dispensas e geladeiras dos brasileiros. De acordo com especialistas do setor, a alta dos preços do produto é causada pelo aumento do custo dos insumos, pela falta de chuvas, além do crescimento na busca por seus derivados.

