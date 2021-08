Faltando poucos dias para a celebração do Dia dos Pais, lojistas do segmento de calçados aumentam expectativas para as vendas da data e já observaram aumento no número de consumidores nas lojas. Considerada uma das mais importantes do calendário, o Dia dos Pais é a chance para que os lojistas recuperem parte das vendas perdidas nos últimos meses, causada principalmente pela pandemia, por isso, empresários acreditam que com o avanço da vacinação e maior flexibilidade do comércio aqueça ainda mais as vendas.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Calçados e Couros do Estado de Mato Grosso (Sincalco/MT), Júnior Macagnam, avalia o cenário atual e aponta confiança neste momento de volta à normalidade. “A data do Dia dos Pais tem nos animado bastante. O ano passado foi bastante desafiador e tivemos que nos adaptar a todas as situações para atender a população. Neste ano, com o número de pessoas vacinadas contra a covid-19 crescendo, e com as lojas seguindo todos os protocolos de biossegurança, os consumidores voltaram a frequentar as lojas físicas e retomaram os costumes de sair à procura de presentes. A nossa expectativa de venda é 25% maior que a do ano passado, sendo bem significativa para o comércio”, destaca Macagnam.

Alguns outros fatores como a volta ao trabalho presencial e a volta às aulas contribuem para o otimismo do comércio. Em relação ao avanço na imunização contra a covid-19, segundo os dados da Prefeitura de Cuiabá, 54,8% dos moradores da cidade acima dos 18 anos já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina.

De acordo com o levantamento da Câmara de Dirigentes de Cuiabá (CDL Cuiabá), 44,3% dos entrevistados pretendem gastar de R$ 100 a 200 reais em presentes. Ainda segundo a entidade, quando analisado o ano de 2020, 22,7% disseram que o gasto será maior que o do ano passado, o que já demonstra uma melhora no cenário financeiro da população. O setor calçadista está entre um dos mais procurados para presentear.

A lojista Vania Haddad, conta que a expectativa de aumento das vendas em sua loja é de 10%. A loja Mr. Cat, oferece uma promoção de a cada R$ 499,90 reais em compras, o cliente ganha um porta vinho exclusivo e um vale de R$ 30,00 reais no site da Evino. “As expectativas são boas para o segmento de calçados, pois as mães compram para os pais, e tradicionalmente é uma data que não passa em branco. Esse ano com a pandemia começando a dar uma trégua, as pessoas querem mais contato, mais calor humano e presentear a figura paterna é uma boa oportunidade para isso”, explica.