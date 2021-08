Economia 11/08/2021 10:12 Só Notícias/David Murba Etanol é vantajoso apenas no Mato Grosso e ANP constata que maiores preços estão em Alta Floresta e Sorriso Foto: Reprodução O etanol continua registrando preço abaixo da paridade técnica de 70% (para ser financeiramente vantajoso) em Mato Grosso. O preço médio subiu 0,57% e chegou a R$ 4,03 o litro correspondendo a 68,2% do preço da gasolina nas bombas. Os preços do etanol hidratado subiram nos postos da maior parte dos Estados na semana passada, acompanhando a elevação dos valores da gasolina. Foram registradas altas em 14 Estados. Por outro lado houve redução em 11 Estados, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na semana passada. Na síntese dos preços praticados em Mato Grosso, feita em seis municípios, Alta Floresta lidera o maior preço médio do Estado, R$ 4,64, podendo chegar ao preço máximo de R$ 4,75, entretanto, em alguns postos ainda está R$ 4,42. No logo em seguida, no ranking de preços vem Sorriso, R$ 4,37, com preço máximo de R$ 4,53 e o mínimo pode R$ 4,050. Em Rondonópolis o preço médio é um pouco mais barato, R$ 4,30, podendo chegar a R$ 4,49 e o mínimo R$ 4,19. Já em Cáceres o preço médio é R$ 4,29, o máximo chega a R$ 4,49 e o mínimo R$ 4,22. Várzea Grande e Cuiabá têm o preço médio mais barato do Estado, R$ 3,88, R$ 3,93 (impactado também pelo frete) e o máximo chega a R$ 3,99 e R$ 4,19, respectivamente.

