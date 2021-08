Economia 11/08/2021 14:07 Investimentos: a importância de diversificar Foto: Joshua Mayo/Unsplash Investir sempre implica em riscos, independente se a opção do investidor for em renda fixa ou variável. Mas os especialistas do mercado financeiro alertam que é possível adotar uma estratégia para minimizar a possibilidade de perdas: a diversificação dos investimentos. Na avaliação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o cenário econômico nacional favorece a diversificação. Isso porque a taxa básica de juros (Selic) segue em patamares baixos. Apesar dos ajustes recentes, ela está em 4,25% ao ano. O contexto motiva que os investidores com recursos alocados em aplicações atreladas à Selic busquem alternativas mais rentáveis e, consequentemente, mais arriscadas. Esse, inclusive, é um dos fatores apontados por especialistas para o aumento da demanda por fundos imobiliários (FIIs) e fundos de índices (ETFs), observado recentemente. Diversificar a carteira significa "distribuir os recursos entre diferentes classes, produtos, ativos e modalidades de investimento", conforme explica a plataforma Genial Investimentos. Usando essa tática, o investidor se resguarda, pois não se coloca numa situação de “tudo ou nada”, em que todo o dinheiro fica exposto a uma ou poucas condições do mercado. Assim, a diversificação aumenta a segurança do investidor. Na prática, a estratégia reduz o impacto de uma oscilação. Quando os investimentos são variados, caso um deles tenha um desempenho negativo, apenas parte do recurso é atingida. É possível, inclusive, que os rendimentos dos demais compensem a perda, garantindo um resultado final positivo. Quais investimentos escolher A escolha sobre onde investir deve considerar alguns fatores como o perfil do investidor, a finalidade da aplicação, o prazo que se tem para alcançar um objetivo e a correlação dos investimentos. Não basta optar apenas por produtos diferentes, é preciso conhecê-los para assegurar que não terão comportamentos semelhantes diante de uma mesma situação de mercado. No caso da taxa de juros, por exemplo, tanto o Tesouro Selic quanto o Certificado de Depósito Bancário (CDB) pós-fixado - ambos investimentos em renda fixa - têm os rendimentos atrelados a ela. Optar pelos dois não significa uma estratégia real de reduzir riscos, pois com a queda da Selic, os dois se desvalorizam. Como diversificar a carteira com a renda variável Os investimentos em renda variável garantem maior rentabilidade e, também, são mais arriscados em comparação aos de renda fixa. Por isso, são indicados para investidores com perfil moderado ou arrojado, dispostos a correr riscos. Quem opta por esta modalidade deve ter a diversificação da carteira como grande aliada. Mas para fazer as escolhas corretas, é preciso conhecer os tipos de investimento em renda variável. A partir do entendimento de como é o retorno financeiro e quais são os riscos de cada um, é possível escolher opções que não estejam correlacionadas. As ações são as mais conhecidas. Ao adquirir uma ação, o investidor tem uma fração do capital social de uma empresa, compartilhando seus lucros e prejuízos. Há duas formas de retorno: com a divisão dos lucros ou com a valorização das ações. O resultado estará diretamente relacionado à situação financeira e às informações gerais da empresa. Os FIIs reúnem investidores que compraram cotas para a participação em um fundo imobiliário, mas têm administração profissional. Também apresentam duas formas de lucratividade, uma por meio da renda mensal correspondente ao valor de um aluguel e a outra pela compra e venda de cotas. A sua rentabilidade depende do comportamento do setor imobiliário. Já os ETFs são fundos de investimento atrelados a um determinado índice. São como uma espécie de cesta de ativos que pode, inclusive, conter alguns de renda fixa em sua composição. Também têm gestão profissional e sua rentabilidade está ligada ao comportamento do índice em questão.

