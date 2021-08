Economia 13/08/2021 08:09 Aposta de Alta Floresta e outras oito cidades de MT levam mais de R$ 100 mil em prêmios da Loteria; confira Prêmios foram sorteados na noite dessa quinta-feira (12), em São Paulo Foto: Reprodução A sorte esteve com os mato-grossenses na noite dessa quinta-feira (12), quando as Loterias Caixa sortearam diversos prêmios nas modalidades Mega Sena, Lotofácil e Quina. Nas três, apostadores de Mato Grosso saíram premiados. A maior premiação foi para a aposta na Mega Sena, que, embora não tenha acertado seis números, marcou cinco das dezenas sorteadas e vai levar para casa R$ 45.545,20. O ganhador do prêmio é de Cuiabá. Já na Quina, três apostas acertaram quatro dos cinco números sorteados. Duas delas foram realizadas em Cuiabá, na modalidade bolão, e uma simples foi feita em Várzea Grande. As duas primeiras vão receber R$ 23.499,30 e R$ 11.749,60, enquanto a aposta de VG levará sozinha R$ 5.874,83. Na Lotofácil o número de ganhadores mato-grossenses foi maior, mas o prêmio recebido é menor: De 10 apostas, nove receberão R$ 1.538,10, enquanto uma única receberá R$ 3.076,20. A diferença no prêmio se dá em razão do total de números apostados (o que também significa que o jogador apostou mais dinheiro). Da Lotofácil, as jogadas premiadas foram feitas em Alta Floresta, Aripuanã, Coliniza, Cuiabá, Rondonópolis, Rosário Oeste, São José do RIo Claro, Sorriso e Várzea Grande. Abaixo, confira o resultado dos jogos: Mega Sena: 27 - 35 - 42 - 44 - 51 e 52

O próximo sorteio será no sábado (14), e o prêmio é estimado em R$ 26 milhões. Quina: 07 - 09 - 20 - 23 e 76.

O próximo sorteio será realizado nesta sexta-feira (13), com prêmio estimado em R$ 16,5 milhões. Lotofácil: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 e 22.

O próximo sorteio é realizado nesta sexta-feira (13), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

