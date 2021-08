Economia 21/08/2021 06:58 Nascidos em fevereiro e março recebem auxílio neste sábado Recursos disponibilizados pelo aplicativo Caixa Tem poderá ser sacado na 1ª semana de setembro © Marcelo Camargo/Agência Brasil A Caixa Econômica deposita neste sábado (21) a quinta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa nascidos nos meses de fevereiro e março. Os recursos disponibilizados no aplicativo Caixa Tem podem ser utilizados para efetuar compras e realizar pagamentos. O saque em dinheiro e a realização de transferências para o grupo será permitido a partir dos dias 2 e 3 de setembro, respectivamente. A retirada poderá ser feita em casas lotéricas e caixa eletrônicos. Até lá, a grana pode ser utilizada para o pagamento de boletos e compras pela internet ou pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Além disso, é possível fazer transferências instantâneas entre bancos via Pix (exceto para contas de mesma titularidade). As expectativas apontam que o benefício emergencial criado em função da pandemia do novo coronavírus será pago pelo menos até outubro. O pagamento médio segue em R$ 250, com exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150. A partir de novembro, os beneficiários do programa devem ser incluídos no Auxílio Brasil, programa idealizado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família e que deve auxiliar cerca de 16 milhões de brasileiros. Confira o calendário de pagamentos da 5ª parcela do auxílio Depósito Nascidos em janeiro: 20 de agosto

Nascidos em fevereiro: 21 de agosto

Nascidos em março: 21 de agosto

Nascidos em abril: 22 de agosto

Nascidos em maio: 24 de agosto

Nascidos em junho: 25 de agosto

Nascidos em julho: 26 de agosto

Nascidos em agosto: 27 de agosto

Nascidos em setembro: 28 de agosto

Nascidos em outubro: 28 de agosto

Nascidos em novembro: 29 de agosto

Nascidos em dezembro: 31 de agosto Saque Nascidos em janeiro: 1º de setembro

Nascidos em fevereiro: 2 de setembro

Nascidos em março: 3 de setembro

Nascidos em abril: 6 de setembro

Nascidos em maio: 9 de setembro

Nascidos em junho: 10 de setembro

Nascidos em julho: 13 de setembro

Nascidos em agosto: 14 de setembro

Nascidos em setembro: 15 de setembro

Nascidos em outubro: 16 de setembro

Nascidos em novembro: 17 de setembro

Nascidos em dezembro: 20 de setembro

