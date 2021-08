Economia 22/08/2021 17:07 Folha Max Três apostadores de MT levam R$ 122 mil na Mega Sena Foto: Reprodução Três sortudos de Mato Grosso, dois de Cuiabá e um de Rondonópolis quase acertaram às seis dezenas da Mega Sena no sorteio realizado neste sábado (21). Juntos, os apostadores levaram um prêmio de mais de R$ 122 mil. De acordo com a Caixa Econômica Federal, um bolão de 17 cotas realizado na Lotérica Ponto da Sorte acertou cinco números sorteados e faturou um prêmio de R$ 61.253,55. Cada cota levará R$ 3.603,15. Já na Mega Lotérica, localizada num supermercado na Avenida Fernando Correa, um único sortudo levará mais de R$ 30 mil. Ele fez uma aposta simples, com valor de R$ 4,50. Por fim, em Rondonópolis, um apostador único vai levar mais de R$ 30 mil. A aposta foi realizada na Lotérica Shopping. O sorteio deste sábado premiou apenas uma aposta que acertou os seis números. Um bolão realizado na cidade de Teresina (PI) vai embolsar cerca de R$ 41 milhões. Os números sorteados foram: 06 - 22 - 25 - 29 - 30 - 60

