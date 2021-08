Economia 27/08/2021 05:02 Aniversariantes de agosto recebem 5ª parcela do auxílio emergencial Cerca de 2 milhões de trabalhadores informais terão a grana depositada em conta digital da Caixa. Saque será liberado em 14/9 MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL A Caixa Econômica Federal deposita nesta sexta-feira (27) a quinta parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Mais de dois milhões de trabalhadores informais inscritos pelo CadÚnico ou aplicativo da Caixa serão beneficiados, num total aproximado de R$ 500 milhões. O saque para esse grupo será liberado em 14 de setembro. O calendário de depósitos vai até 31 de agosto, para os nascidos em dezembro. Após todos receberem o crédito em conta, começará o calendário de saque, em 1º de setembro. O dinheiro depositado na conta poupança digital pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas essenciais, boletos e realização de compras. Além disso, os beneficiários podem fazer transferências instantâneas entre bancos via Pix (exceto para contas de mesma titularidade). Também hoje, os integrantes do Bolsa Família com NIS final 8 recebem o pagamento da quinta parcela. O cronograma de depósitos ocorre dentro do calendário normal do programa. Nova rodada O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender a população de baixa renda afetada pela pandemia. Ele foi pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 para mães chefes de família e, depois, estendido até 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada. Neste ano, a nova rodada de pagamentos, durante sete meses, prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em geral, recebem R$ 250; mulheres chefes de família têm direito a R$ 375; e pessoas que moram sozinhas, R$ 150. O programa se encerraria com a quarta parcela, depositada em julho e sacada em agosto, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores para o benefício. Em novembro, os beneficiários mais vulneráveis devem começar a receber o Auxílio Brasil, programa idealizado pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família. Veja o calendário 5ª parcela (depósito na poupança social digital) Nascidos em janeiro: 20/8

Nascidos em fevereiro: 21/8

Nascidos em março: 21/8

Nascidos em abril: 22/8

Nascidos em maio: 24/8

Nascidos em junho: 25/8

Nascidos em julho: 26/8

Nascidos em agosto: 27/8

Nascidos em setembro: 28/8

Nascidos em outubro: 28/8

Nascidos em novembro: 29/8

Nascidos em dezembro: 31/8 Saque em dinheiro nas lotéricas e caixas eletrônicos Nascidos em janeiro: 1º/9

Nascidos em fevereiro: 2/9

Nascidos em março: 3/9

Nascidos em abril: 6/9

Nascidos em maio: 9/9

Nascidos em junho: 10/9

Nascidos em julho: 13/9

Nascidos em agosto: 14/9

Nascidos em setembro: 15/9

Nascidos em outubro: 16/9

Nascidos em novembro: 17/9

Nascidos em dezembro: 20/9 Para o Bolsa Família 5ª parcela Final do NIS 1: 18/8

Final do NIS 2: 19/8

Final do NIS 3: 20/8

Final do NIS 4: 23/8

Final do NIS 5: 24/8

Final do NIS 6: 25/8

Final do NIS 7: 26/8

Final do NIS 8: 27/8

Final do NIS 9: 30/8

Final do NIS 0: 31/8

