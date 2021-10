Economia 09/10/2021 06:32 Agências do INSS atenderão segurados agendados para a segunda-feira (11) Ponto facultativo na administração federal não prejudicará atendimentos previamente agendados Foto: Divulgação Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Subsecretaria da Perícia Médica Federal do Ministério do Trabalho e Previdência envolvidos com atendimento previamente agendado não irão interromper sua atividades no dia 11 de outubro de 2021.

A manutenção da atividade de atendimento presencial, inclusive realização de perícias médicas, no INSS foi determinada pela Portaria Conjunta MTP/INSS nº 1, de 7 de outubro de 2021, que estabelece ponto facultativo no âmbito da Administração Federal na próxima segunda-feira (11).

Vale destacar que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.

