Os interessados nas oportunidades devem se candidatar por aplicativo de mensagem

Para quem está buscando oportunidade de emprego ou recolocação no mercado de trabalho, o momento chegou. A Nexa está com 132 vagas disponíveis para atuação no Projeto Aripuanã, localizado no noroeste de Mato Grosso. Podem concorrer às vagas pessoas da cidade e região com interesse nas áreas de operação, beneficiamento, manutenção e infraestrutura de mina. Os salários e benefícios são compatíveis com o mercado.

As chances são para candidatos experientes e inexperientes, destinado às pessoas residentes do município de Aripuanã e região que atenda o perfil para as vagas. Para iniciar a candidatura, basta enviar uma mensagem pelo aplicativo do WhatsApp, preencher o formulário que será disponibilizado como resposta e aguardar o contato do setor de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), responsável pelo processo seletivo da empresa. As vagas estão abertas para maiores de 18 anos com e sem habilitação.

“Entendemos que precisamos nos aproximar das pessoas do município e da região. Por isso, investimos em um novo canal de vagas, simples, rápido e fácil para que os talentos locais demonstrem interesse nas vagas e assim chegarmos a essas pessoas. O nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento de Aripuanã e oferecer oportunidades de novos passos de carreira para os moradores da cidade”, explica a gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Projeto Aripuanã, Jorgiane Caldas Domingues.

Os interessados em podem concorrer às vagas pelo número de contato (66) 9904-0527 ou através do link do aplicativo de mensagens: https://bit.ly/2Z8EqCe