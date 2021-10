Economia 23/10/2021 06:09 Agência Brasil Caixa deposita última parcela do auxílio aos nascidos em abril e maio A Caixa deposita neste sábado (23) a sétima e última parcela do auxílio emergencial aos nascidos em abril e maio. Trabalhadores informais, inscritos no programa por aplicativo ou pelo CadÚnico, terão o valor creditado em conta digital, mas o saque só será liberado em 5 e 9 de novembro, respectivamente. Até lá o dinheiro pode ser movimentado por meio de aplicativo para pagamento de contas e compras. O calendário de depósito do auxílio emergencial vai até 31 de outubro, com a liberação do resgate em dinheiro no período de 1º a 19 de novembro. Para o grupo do Bolsa Família, o pagamento será retomado na segunda-feira (25), para os que têm NIS (número de identificação social) final 6. O calendário segue o habitual do programa, que vai até 29 de outubro. O benefício é limitado a uma pessoa por família. Mulher chefe de família tem direito a R$ 375, e indivíduo que mora sozinho recebe R$ 150. A cota para os demais é de R$ 250. Teto de gastos A rodada do auxílio emergencial teve sete parcelas e termina neste mês de outubro. Segundo o Ministério da Cidadania, a intenção do governo é começar a pagar os novos valores do Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família, já em novembro. Leia também: Auxílio Brasil: tire 10 dúvidas sobre o programa, que deve pagar R$ 400 O governo anunciou um reajuste permanente linear de 20% nos atuais benefícios e aumento do número de famílias beneficiárias, de 14,6 milhões para 16,9 milhões. Além disso, o valor das parcelas será acrescido de um benefício temporário para garantir o pagamento de ao menos R$ 400 até dezembro de 2022. O governo está com dificuldade para definir a fonte de investimento do programa sem comprometer o teto de gastos, uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A equipe econômica conta com a aprovação da reforma do Imposto de Renda, que prevê a tributação de dividendos com esse fim. A reforma já passou na Câmara, mas ainda não foi apreciada no Senado. Outra aposta é o limite de pagamento das dívidas judiciais, que depende da aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios, aprovada nesta quinta-feira (21) pela Câmara dos Deputados. O governo já aumentou a alíquota do IOF (Imposto de Operações Financeiras) até dezembro, para poder bancar os custos iniciais do novo programa. Calendário da última parcela do auxílio Depósito em conta digital Nascidos em janeiro: 20/10

Nascidos em fevereiro: 21/10

Nascidos em março: 22/10

Nascidos em abril: 23/10

Nascidos em maio: 23/10

Nascidos em junho: 26/10

Nascidos em julho: 27/10

Nascidos em agosto: 28/10

Nascidos em setembro: 29/10

Nascidos em outubro: 30/10

Nascidos em novembro: 30/10

Nascidos em dezembro: 31/10 Liberação do saque em dinheiro Nascidos em janeiro: 1º/11

Nascidos em fevereiro: 3/11

Nascidos em março: 4/11

Nascidos em abril: 5/11

Nascidos em maio: 9/11

Nascidos em junho: 10/11

Nascidos em julho: 11/11

Nascidos em agosto: 12/11

Nascidos em setembro: 16/11

Nascidos em outubro: 17/11

Nascidos em novembro: 18/11

Nascidos em dezembro: 19/11 7ª parcela para o Bolsa Família Final do NIS 1: 18/10

Final do NIS 2: 19/10

Final do NIS 3: 20/10

Final do NIS 4: 21/10

Final do NIS 5: 22/10

Final do NIS 6: 25/10

Final do NIS 7: 26/10

Final do NIS 8: 27/10

Final do NIS 9: 28/10

Final do NIS 0: 29/10

