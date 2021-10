Entre os bens que serão oferecidos, 32 são residenciais, de várias regiões da capital e do interior de São Paulo

A Justiça Federal vai realiza leilão com cerca de 70 imóvies com valores a partir de 50% da avaliação. O evento, que é promovido de forma totalmente eletrônica, vai até esta segunda-feira (25), às 11h. Entre os imóveis, 32 são residenciais, de várias regiões da capital e do interior de São Paulo, como Barretos, Bauru, Ribeirão Preto e Santos, além de bairros como Santana, Vila Mariana, Vila Matilde e Vila Prudente. Terrenos, galpões, salas comerciais e lojas também estão entre os bens disponíveis para serem arrematados.

Neste leilão, os imóveis são de ações de dívidas fiscais, cíveis e criminas. Os lances iniciais variam de R$ 8 mil, para um lote de terreno de 300 m², em Cananeia, a R$ 112 milhões, por uma gleba de terras de mais de 62 mil m², no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Dependendo do imóvel, o pagamento pode ser feito à vista ou parcelado, o que pode ser verificado no edital do leilão.

"As principais vantagens do leilão são os valores, que chegam ter lance inicial 50% mais baixo do que de avaliação. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar. Para toda aquisição de imóvel, deve ser feita pesquisas como o valor do imóvel no mercado, se existem outras dívidas, estado de ocupação e conservação do bem", orienta o leiloeiro Douglas Fidalgo.

A lista completa dos itens a serem leiloados está no site www.fidalgoleiloes.com.br

Outro evento

A Zukerman está leiloando imóveis do banco Itaú até terça-feira (27). Os bens estão localizados em Niterói e no Rio de Janeiro (RJ), em Maringá (PR), Porto Alegre (RS), em Brasília (DF) e em São Paulo, Sorocaba e São Carlos (SP). Em São Carlos e Niterói, são prédios comerciais. Os outros imóveis são terrenos, vagas de garagem e salas comerciais, com opções locadas e desocupadas. O lance inicial menor é das vagas de garagem, no valor de R$ 132.513,00. Já o lance com valor inicial maior é de um prédio comercial locado na Vila Marieta, em São Paulo, com valor de R$ 14.479.560,00.

Para participar da negociação e ofertar lances nos imóveis, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman Leilões, ler atentamente o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel para ter a chance de arrematá-lo. Informações no site zukerman.com.br.