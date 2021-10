Economia 27/10/2021 07:04 Prefeitura de Alta Floresta prorroga o prazo para adesão ao REFIS 2021 Foto: Arquivo O prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal de Alta Floresta – REFIS-AF, foi prorrogado para até dia 29 de outubro de 2021. Com o REFIS, os contribuintes podem negociar os seus débitos, podendo pagar à vista com até 70% de descontos nas multas e juros, ou em até 36 vezes com 30% de descontos em multas e juros, quanto maior o número de parcelas, menor é o desconto nas multas e juros. A prorrogação do prazo se deu por meio do decreto nº 401/2021. Os contribuintes que tiverem intenção de negociar seus débitos perante a Prefeitura, devem procurar o Departamento de Dívida Ativa, entre às 07h e as 16h30 até a próxima sexta-feira, 29 de outubro.

