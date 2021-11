Economia 04/11/2021 05:56 Alta Floresta e mais 11 cidades recebem programa para troca de lâmpadas Projeto Nossa Energia irá atender 12 cidades do interior do estado. São seis lâmpadas de LED que podem ser trocadas por família. Foto: Divulgação O projeto Nossa Energia atenderá mais 12 cidades do interior de Mato Grosso. Os moradores poderão fazer a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por unidades de LED. A iniciativa é realizada pela Energisa por meio do Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa possui 115 mil lâmpadas disponíveis. Cada família tem direito a trocar até seis novas lâmpadas. Para ter direito ao benefício é preciso ir até o local de troca e levar lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas para serem trocadas por lâmpadas de LED novas. É preciso ainda ter em mãos RG, CPF e uma conta de energia. Importante: podem participar clientes com baixo consumo de energia. “O objetivo desta ação é reduzir o consumo de energia elétrica de famílias de baixa renda com a substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED mais econômicas. As lâmpadas de LED reduzem entre 50% e 90% o consumo de energia se comparadas às incandescentes e fluorescentes compactas. Então, a gente fica muito feliz em ajudar essas famílias a economizar”, conta o coordenador da Energisa. As trocas serão feitas das 8h às 11h30 e 13h30 às 17h. Veja o calendário de troca nas cidades: MUNICÍPIO DIA ATENDIMENTO LOCAL DE ATENDIMENTO TERRA NOVA DO NORTE 03, 04 e 05/11 CRAS – Travesa Ministro Sérgio Motta, centro GUARANTÃ DO NORTE 03, 04 e 05/11 CRAS – rua das paineiras S/N bairro Cidade Nova ALTA FLORESTA 03, 04 e 05/11 CRAS CONVIVER – Rua F 5 nº 506, Conviver RIBEIRÃOZINHO 09, 10 e 11/11 CRAS – Rua São João s/n, Centro. PEDRA PRETA 09, 10 e 11/11 CRAS, Avenida Fernando Corrêa da Costa, Número 825, bairro centro ALTO GARÇAS 09, 10 e 11/11 CRAS – Travessa dos rodoviários, 191 LAMBARI D’OESTE 17, 18 e 19/11 CRAS – Avenida Boa Vista, S/n, CENTRO RIO BRANCO 17, 18 e 19/11 CRAS – Rua Firmino Zanol, 351 – Fidelandia JUSCIMEIRA 23, 24 e 25/11 Centro de convivência do Idoso – Avenida Luis Molato s/n

Bairro cajus DOM AQUINO 23, 24 e 25/11 Av. Júlio Müller, Sn – Bairro Ferreira Mendes ALTO ARAGUAIA 30, 1 e 2/12 CRAS – Rua Vereador João Ferreira Neves,s/n, bairro nossa senhora Aparecida ITIQUIRA 30, 1 e 2/12 Secretaria Municipal de Assistência Social – Avenida Adelino de Souza Campos, 500.

