Economia 05/11/2021 04:24 Caixa libera saque da última parcela do auxílio a nascidos em abril Os beneficiários poderão resgatar em dinheiro valor depositado primeiro em conta digital, movimentada por aplicativo LIDIANNE ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-10/06/2020 A Caixa libera nesta sexta-feira (5) o saque em dinheiro da sétima e última parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril. Os trabalhadores informais, inscritos por meios digitais ou CadÚnico, poderão resgatar o valor, que já havia sido depositado no dia 23 de outubro em conta digital, que pode ser movimentada por meio de aplicativo para pagamento de contas e compras. O calendário de saque vai até o dia 19, quando se encerra o benefício. Depois do fim de semana, a liberação do resgate em dinheiro será retomada na próxima terça-feira (9), para os nascidos em maio. Ao todo, receberam o auxílio emergencial nesta última etapa 34,4 milhões de pessoas — 25,1 milhões inscritas por aplicativo da Caixa ou pelo CadÚnico e 9,3 milhões do Bolsa Família, que tem ainda outros 5,3 milhões. O auxílio pagou neste ano sete parcelas de R$ 375 a mulheres chefes de família, R$ 150 a pessoas que moram sozinhas e R$ 250 aos demais. Com o fim do auxílio emergencial, o governo federal substituiu o Bolsa Família, criado em 2003, pelo Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento do novo programa começará em 17 de novembro, de acordo com o final do NIS, seguindo o cronograma habitual vigente do Bolsa Família. No primeiro mês, os atuais benefícios terão reajuste de 17,8%. Em dezembro, segundo a Pasta, o valor das parcelas deverá ser acrescido de um benefício temporário, para garantir o pagamento de ao menos R$ 400 até dezembro de 2022. Além disso, o número de beneficiados será ampliado para 17 milhões. Calendário de saque da última parcela do auxílio Nascidos em janeiro: 1º/11

Nascidos em fevereiro: 3/11

Nascidos em março: 4/11

Nascidos em abril: 5/11

Nascidos em maio: 9/11

Nascidos em junho: 10/11

Nascidos em julho: 11/11

Nascidos em agosto: 12/11

Nascidos em setembro: 16/11

Nascidos em outubro: 17/11

Nascidos em novembro: 18/11

Nascidos em dezembro: 19/11 Calendário do Auxílio Brasil em novembro

Beneficiários com NIS de final 1: 17 de novembro

Beneficiários com NIS de final 2: 18 de novembro

Beneficiários com NIS de final 3: 19 de novembro

Beneficiários com NIS de final 4: 22 de novembro

Beneficiários com NIS de final 5: 23 de novembro

Beneficiários com NIS de final 6: 24 de novembro

Beneficiários com NIS de final 7: 25 de novembro

Beneficiários com NIS de final 8: 26 de novembro

Beneficiários com NIS de final 9: 29 de novembro

Beneficiários com NIS de final 0: 30 de novembro

