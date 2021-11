Economia 09/11/2021 06:18 Emplacamentos de veículos em Mato Grosso caem em outubro Setor registra alta por conta dos números registrados de janeiro a outubro. Crescimento é de 14%. Foto: Divulgação Outubro registrou queda de 4,76% nos emplacamentos de veículos em Mato Grosso. Os dados inclui todos os segmentos automotivos (automóveis e comerciais leves, caminhões e ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros), o apontamento é da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo a entidade, 7.407 unidades foram emplacadas em outubro. Já no mês anterior, foram 7.777 unidades. Na comparação com o mesmo mês de 2020, quando 8.813 veículos zero km foram comercializados, a queda de outubro/2021 alcançou -15,95%. Já de janeiro a outubro de 2021, os emplacamentos seguem com resultados positivos, com alta de 14,16% sobre o mesmo período do ano passado, totalizando 80.155 unidades em 2021 e 70.210 em igual período de 2020. Os números se movimentam bastante, mas o crescimento nas vendas é travado pela crise mundial que afeta o abastecimento de componentes para montagem dos veículos. “O mais importante é que a gente segue para fechar o ano com crescimento em relação ao ano passado, mas vale lembrar que a queda em 2020 comparado a 2019 foi muito grande, chegando a mais de 26% e os 14% de aumento indicam um caminho de recuperação”, avalia Paulo Boscolo, diretor-presidente da Fenabrave Regional Mato Grosso. Evento online busca impulsionar vendas Na expectativa da retomada da indústria mundial em 2022, é que a Fenabrave Mato Grosso realiza nesta terça e quarta-feira (9 e 10) a edição do encontro regional. Evento é destinado a executivos e gestores de concessionárias e também apaixonados por carros ou, simplesmente, curiosos sobre as tendências para o mercado automotivo. O evento será totalmente online e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

