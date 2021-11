Economia 10/11/2021 12:47 Só Notícias Apostadores de Mato Grosso e Minas Gerais ganham mais de R$ 1,3 milhão na Lotofácil O concurso 2368 da Lotofácil, que é uma das modalidades de jogos da Loteria Federal premiou, ontem à noite, apostadores de Nova Mutum e Patrocínio do Muriae (MG) com mais de R$ 619,6 mil cada. Eles acertaram os números 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22 e 23 sorteados no Espaço Loterias, em São Paulo. A Loto também pagará prêmios menores para apostadores que fizeram 14, 12 e 11 acertos. O próximo sorteio será hoje à noite e a estimativa do prêmio é de R$ 1,5 milhão. Os jogos na Lotofácil podem ser feitos de forma online ou presencial volante de apostas que contém 25 números. Em um único é possível escolher de 15 e 20 números com custos que variam de R$ 2,50 a R$ 38 mil.

