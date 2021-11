Economia 13/11/2021 05:52 R7 Preço de produto de mesma marca varia até 86,6% nos supermercados Especialistas recomendam pesquisar custo de itens da cesta de consumo em mais de uma loja e deixar preferência de lado CEAGESP/DIVULGAÇÃO A alta nos preços dos alimentos vem afetando, e muito, o orçamento das famílias brasileiras. Economistas ouvidos pelo R7 Economize orientam o consumidor a pesquisar muito antes de comprar. Pesquisa divulgada pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados) na sexta-feira (12) mostra que o preço de um produto – da mesma marca ou qualidade – pode variar até 86,6% de uma rede supermercadista para a outra. A maior diferença, de 86,6%, foi constatada no quilo da bisteca suína. O menor preço encontrado foi de R$ 14,95 e o maior de R$ 27,90. Na sequência aparecem: • Tomate (o quilo): de R$ 6,98 a R$ 12,90, diferença de 84%;

• Cebola (o quilo): de R$ 1,79 a R$ 3,29, diferença de 83,8%;

• Peça da carne de acém (o quilo): de R$ 22,90 a R$ 38,90, diferença de 69,90%;

• Ovos brancos (dúzia): de R$ 5,98 a R$ 9,90, diferença de 65%;

• Peça da carne coxão duro (o quilo): de R$ 32,90 a R$ 44,50, diferença de 35,2%;

• Frango inteiro congelado (o quilo): de R$ 9,89 a R$ 12,99%, diferença de 31%; "Mais do que nunca, o consumidor deve pesquisar muito e ir a mais de uma rede de supermercado antes de comprar. Até pouco tempo, ele deixou de fazer isso porque os preços estavam relativamente estáveis. Agora é hora de retomar este hábito para reduzir os custos com alimentação", diz Marcio Milan, vice-presidente da Abras. Quando comparado o mesmo produto de marcas distintas, a variação pode chegar a 234%. É o caso do espaguete. Enquanto o pacote de 500g Da Mamma sai por R$ 1,76, o da Barilla, custa R$ 5,99. • Café torrado e moído (pacote de 500g): de R$ 7,79 (Café Fazenda Mineira) a R$ 18,88 (Pilão), diferença de 142%

• Feijão (pacote de 1kg): de R$ 3,69 (Andorinha) a R$ 8,19 (Pantera), diferença de 121%;

• Arroz tipo 1 (pacote de 5kg): de R$ 14,89 (Tio Lano) a R$ 28,90 (Albaruska), diferença de 94,1%;

• Leite longa vida (caixa de 1 litro): de R$ 2,95 (Aurora) a R$ 4,99 (Paulista), diferença de 69%;

• Óleo de soja (900 ml): de R$ 7,59 (Coamo) a R$ 9,69 (Soya), diferença de 27,7%;

• Açúcar (pacote de 1 kg): de R$ 3,59 (Alto Alegre) a R$ 4,09 (Guarani), diferença 14%; Assim como Milan, o economista André Braz, coordenador do IPC do FGV Ibre, também orienta o consumidor a pesquisar muito antes de comprar. O economista frisa que, ao aderir a um controle melhor dos gastos, pesquisando, substituindo e comprando menos o que está mais caro, o consumidor ajuda a conter o avanço de preços. “São comportamentos mais gerais, porém sem veto, que influenciam bastante os preços. Há muita marca boa e que oferece o mesmo produto, e com a mesma qualidade, por um preço bem menor. O que percebemos é que há resistência do brasileiro em fazer a substituição”, conta Braz.

