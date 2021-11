Anualmente, o Correios realiza uma campanha de cartinhas para o Papai Noel escritas por crianças carentes ao redor do Brasil. Em 2021, a tradição se repete e os interessados já podem realizar a adoção ou até mesmo enviar cartas com os presentes desejados pelos pequenos aqui.



Em Mato Grosso, o lançamento da campanha aconteceu na manhã desta sexta-feira (12) no Centro Municipal de Educação Infantil São Domingos Sávio, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Para cumprir com todos os protocolos de segurança, a campanha será híbrida (física e digital): as adoções de cartas deverão ser feitas, preferencialmente, por meio online.



Os Correios convidam a sociedade a participar da maior campanha natalina do país, que há mais de 32 anos ajuda a fazer o Natal de milhares de crianças mais feliz. As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção da campanha podem variar em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis aqui.

Nacionalmente, em Brasília, na quinta-feira (11), o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, fez a abertura da campanha no auditório do Edifício-Sede, em Brasília/DF, que terá as presenças do Papai Noel, de representantes da Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Ministério das Comunicações, de padrinhos, madrinhas e de estudantes da Escola Classe Kanegae, do Riacho Fundo I.