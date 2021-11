Economia 23/11/2021 19:02 Gazeta Digital Apostadores de MT ganham na Mega, Quina e Lotofácil Apostadores de Mato Grosso não tiveram a sorte grande de ganhar na Mega Sena, contudo jogadores ganharam prêmios menores da loteria. Há premiações da Lotofácil, Quina e Mega para o estado. Conforme o site das Loterias Caixa, 55 apostadores de Mato Grosso acertaram 4 números da Mega. O sorteio do concurso 2430 foi realizado no dia 20 e fora retirados os números 19,26,39,45,46 e 56. Cada um vai receber entre R$ 1.241,27 e R$ 3.723,80. Algumas apostas foram simples e outras em grupo. Três apostadores de Barra do Garças, Nortelândia e Várzea Grande vão receber R$ 2.024,19 na Lotofácil. Eles acertaram 14 números do concurso 2378, realizado no dia 22. Um jogador de Barreiras (BA) ganhou o prêmio principal de R$ 1.592.881,07. Ele escolheu os números 01,02,03,04,05,10,12,14,15,16,17,21,23,24 e 25. Dois apostadores, de Cáceres e Rondonópolis, vão receber dinheiro de sorteio da Quina, realizado no dia 22. Foram sorteados os números 16,14,26,33 e 70. Os mato-grossenses acertaram 4 números e vão receber R$ 5.282,97 cada.

