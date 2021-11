Economia 24/11/2021 09:09 Abertura de Microempresas Individuais em MT cresce mais de 100% em um ano Em 12 meses, o número de Microempresas individuais (MEIs) abertas em Mato Grosso cresceu 116,93%. Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat), até outubro de 2020 foram registradas 43.504 empresas, enquanto que no mesmo período deste ano foram constituídos 50.869 novos estabelecimentos. De acordo com o presidente da Jucemat, Manoel Lourenço de Amorim, apesar da pandemia ter afetado muitos setores econômicos de forma significativa houve um avanço em relação ao empreendedorismo no Estado. “Mesmo com o impacto econômico gerado pela covid-19 no mundo, os mato-grossenses continuaram a acreditar que era possível abrir um novo negócio e gerar renda neste período”, ressalta. Amorim acredita que as linhas de crédito estaduais ofertadas pela Agência de Fomento de Mato Grosso – Desenvolve MT também colaboraram significativamente para o percentual elevado de novos MEIs no Estado. A agência oferece crédito com juro zero para empréstimos de até R$10 mil, caso as parcelas sejam pagas na data prevista em contrato. “A economia mato-grossense está em franco crescimento porque temos um Governo que tem fortalecido o empreendedor, que acredita no potencial do trabalho do seu povo e age para oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento do nosso Estado”, enfatiza o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. Centro-Oeste Mato Grosso se destaca em relação aos estados que integram a região Centro-Oeste, ficando na 1ª posição em número de aberturas de MEIs no ano, com 50.869. Em segundo aparece o Distrito Federal com 49.663, na terceira colocação está Mato Grosso do Sul com 43.504. Os dados do estado de Goiás não foram disponibilizados pela Junta Comercial do Estado de Goiás. A projeção positiva de Mato Grosso compõe as estatísticas brasileiras divulgadas pela Serasa Experian, já que 1.654.167 foram criados MEIs em todo o país, somente no primeiro semestre de 2021. Em média, um MEI é formalizado no Brasil a cada dois segundos.

