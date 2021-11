Iniciativa busca viabilizar acesso a crédito mesmo para quem se já tiver um empréstimo que ainda não foi totalmente quitado

O Governo Federal lançará nesta quinta-feira (25), em uma cerimônia no Palácio do Planalto marcada para as 10h30, o Novo Marco de Garantias. A medida busca proporcionar crédito com menores taxas de juros.

A ideia é governo federal vai permitir que os brasileiros tenham acesso a crédito mais barato sem o bloqueio de um bem que seja usado como garantia de um empréstimo. Isso quer dizer que o mesmo bem poderá ser usado como garantia em outras operações de crédito.

O Governo Federal lançará nesta quinta-feira (25), em uma cerimônia no Palácio do Planalto marcada para as 10h30, o Novo Marco de Garantias. A medida busca proporcionar crédito com menores taxas de juros.

A ideia é governo federal vai permitir que os brasileiros tenham acesso a crédito mais barato sem o bloqueio de um bem que seja usado como garantia de um empréstimo. Isso quer dizer que o mesmo bem poderá ser usado como garantia em outras operações de crédito.