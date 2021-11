Economia 29/11/2021 16:45 Gazeta Digital Dezenas de apostadores de Mato Grosso ganham na loteria Jogadores de Mato Grosso vão receber prêmios de Loterias Caixa sorteados durante o fim de semana. Os valores maiores foram da Quina, com R$ 21 mil. Três jogadores de Mato Grosso vão receber R$ R$ 7.097,84 mil em sorteio da Quina. O sorteio do concurso 5716, realizado no dia 27, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e ninguém levou o prêmio principal, que está acumulado em R$ 21 milhões.

Na oportunidade foram retirados os números 06, 26, 72, 76 e 77. As apostas ganhadoras são de Cuiabá, Santa Terezinha e Tangará da Serra. Outros 3 apostadores vão receber R$ 1.347,85 por 6 acertos no Dia de Sorte, sorteio concurso 536, no qual foram sorteados os números 03,05, 08,10,12,22 e 27.

49 pessoas ganharam prêmios de R$ 1.176,47 na Mega-Sena, no sorteio 2432, realizado no sábado (27). Os apostadores acertaram 4 dos números sorteados. Na oportunidade foram retirados as bolas 07,29,38,40,44 e 52. Ninguém ganhou o prêmio principal, que está acumulado em R$ 12 milhões, para o sorteio do dia 1 de dezembro.

Outros 19 apostadores acertaram 14 números da Lotofácil e vão receber R$ 939,62 cada um. No sorteio 2383, no sábado, foram escolhidos os números 01,02,03,07,09,,11,12,13,14,15,16,16,20,22 e 24. Três jogadores acertaram todos os números e vão receber R$ 998.827,83.

