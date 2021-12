Economia 03/12/2021 09:40 Caixa Seguridade lança novos seguros de acidentes pessoais a partir de R$ 60 por ano Os novos seguros oferecem diversos benefícios e podem ser contratados por pessoas de até 80 anos. Os adquirentes ainda concorrem a sorteios mensais © Marcelo Camargo/Agência Brasil A CAIXA Seguridade acaba de lançar dois novos produtos de seguro para acidentes pessoais a valores acessíveis e com múltiplos benefícios. Outra novidade é a mudança na idade limite para contratação. Agora, os seguros podem ser adquiridos por pessoas de até 80 anos, enquanto antes a limitação era de 70 anos.



O Seguro Acidentes Pessoais Apoio Família tem pagamento único de R$ 60, com vigência da cobertura de 12 meses. A contratação pode ser feita na rede de atendimento e a apólice garante a indenização para a família no caso de morte por acidente pessoal e a assistência funeral. Além disso, ao aderir, o cliente participa de sorteio mensal de R$ 60 mil.



Já o Seguro Acidentes Pessoais Bem-estar é contratado pelo valor mensal de R$ 18,90 e permite descontos em medicamentos e consultas médicas nas clínicas credenciadas, sem limite de utilização.



Mais completo, o Seguro Acidentes Pessoais Bem-estar traz benefícios que foram pensados para atender quem não possui plano de saúde. O seguro permite ao titular o agendamento de consultas médicas regulares na rede particular credenciada, à exceção de urgência ou odontológicas, com descontos de até 65%, sem limite de utilização, bem como preços reduzidos também para exames laboratoriais e de imagem.



Pela assistência farmácia, o segurado pode acessar descontos de até 40% em medicamentos de referência e de até 60% em medicamentos genéricos. O benefício ainda inclui atendimento por telefone para orientação farmacêutica (esclarecimento de dúvidas sobre interações medicamentosas, reações adversas, precauções, contraindicações e armazenamento de medicamentos).



Confira as características de cada um dos dois seguros:



Seguro Acidentes Pessoais Apoio Família • Pagamento único no valor de R$ 60 com vigência de 12 meses; • Pode ser adquirido por clientes e não clientes de 16 até 80 anos; • Pode ser contratado na rede de atendimento; • Indenização para a família, em caso de morte acidental, no valor de R$ 5 mil; • Sorteio mensal no valor de R$ 60 mil; • Assistência Funeral Individual (carência de 60 dias); • Assistência Cesta Básica (3 meses - R$ 200).





Seguro Acidentes Pessoais Bem-estar • Pagamento de R$ 18,90 ao mês; • Pode ser adquirido por clientes de 16 até 80 anos; • Pode ser contratado nas agências; • Indenização para a família, em caso de morte acidental, de R$ 20 mil; • Sorteio mensal no valor de R$ 20 mil; • Assistência Funeral Familiar; • Assistência Farmácia (descontos de até 60% em medicamentos na rede credenciada); • Orientação farmacêutica por telefone; • Descontos de até 65% em consultas e exames na rede particular credenciada para o titular, com agendamento telefônico em serviço exclusivo de concierge.



Mais informações sobre os seguros estão disponíveis no site da CAIXA Seguridade , clicando em "Seguro de vida".

Voltar + Economia