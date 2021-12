Economia 08/12/2021 06:34 Folha Max Apostador de MT acerta 15 números e leva sozinho R$ 1,3 mi na Lotofácil Foto: Reprodução Um apostador de Canarana (604 quilômetros de Cuiabá) faturou R$ 1.301.578,81 na Lotofácil desta terça-feira (7). Ele acertou os 15 números sorteados. As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25. A única aposta vencedora foi feita na Lotérica Canarana. De acordo com a Caixa Econômica foi uma aposta simples que custou R$ 2,50. Além da aposta vencedora, outras 12 realizadas em Mato Grosso acertaram 14 números e receberão R$ 1.020,61 cada uma. As apostas que “bateram na trave” foram realizadas em Barra do Bugres (2), General Carneiro, Nova Canaã do Norte, Nova Marilândia (2), Rondonópolis (3), Sinop, Tapurah e Várzea Grande. A Lotofácil ainda premiou acertadores de 13 números, que faturaram R$ 25 cada; 12 pontos, que receberão R$ 10 e de 11 dezenas, que levarão R$ 5.

