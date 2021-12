Economia 21/12/2021 11:50 G1MT Sinop (MT) está entre as 10 cidades com passagens aéreas mais caras do Brasil Aeroporto municipal registrou o segundo maior movimento de passageiros em Mato Grosso neste ano Foto: HAL9001/Unsplash Os preços das passagens aéreas de Sinop, no norte do estado, estão entre os mais caros do país, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo levou em consideração os impactos causados pela pandemia da covid-19. Entre as cidades pesquisadas, a capital do nortão ficou em 10° lugar dos municípios menos acessíveis em termos de preço de passagem. Em outubro desde ano, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação (Anac), o Aeroporto Municipal Presidente João Batista Figueiredo registrou o segundo maior movimento de passageiros em aeroportos de Mato Grosso em 2021. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sinop apontou que de janeiro a setembro deste ano foram registrados mais de 113 mil embarques e desembarques no município, o que representa um aumento de 36% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 83.301 operações. O terminal aeroviário de Sinop é o quinto com maior movimento dentro da região centro-oeste, fica atrás dos aeroportos de Brasília, Várzea Grande, Goiânia e Campo Grande. Duas companhias aéreas atuam em Sinop atualmente com operações diárias de voos com até 189 passageiros. Desde dezembro de 2019, o aeroporto, que era de responsabilidade da prefeitura, passou a ser administrado por uma empresa privada que ganhou um leilão com proposta de R$ 40 milhões para gerir o local pelos próximos 30 anos.

