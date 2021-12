Economia 23/12/2021 05:54 Aposentados e pensionistas do INSS têm até 30 de dezembro para contratar consignado com Margem de 35% Foto: Reprodução O Crédito Consignado CAIXA pelo convênio INSS pode ser contratado até o fim do ano com a margem consignável ampliada de 35%. A partir de janeiro, novas contratações, renovações e portabilidades dos aposentados ou pensionistas do INSS, deverão obedecer ao limite de comprometimento de 30% dos rendimentos. O prazo final se aplica da mesma maneira a convênios de trabalhadores de instituições públicas, que também foram beneficiados pela MP 1.006/2020. A lei de validade temporária foi uma das medidas econômicas adotadas no período de calamidade pública em função da pandemia da Covid-19. O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo em que as prestações são descontadas diretamente do salário ou benefício do INSS. A margem consignável assegura que o empréstimo não comprometa a maior parte dos rendimentos do cliente para o pagamento das parcelas, sendo estabelecida em lei para evitar o superendividamento dos trabalhadores ou segurados do INSS. Os valores das prestações são iguais durante todo o contrato e descontados diretamente do salário ou benefício, sem a necessidade de receber ou emitir boletos para efetuar pagamentos. O Crédito Consignado INSS da CAIXA tem prazo de até 84 meses e taxas a partir de 1,55%, de acordo com o relacionamento do cliente com o banco, uma das taxas mais baixas do mercado. Como contratar: Para contratar ou renovar o crédito consignado, os clientes não precisam ir às agências. Todo o processo pode ser feito por meio dos canais digitais ou por meio de um correspondente CAIXA Aqui negocial. Após a confirmação pelo convênio, o cliente já pode utilizar o valor, de forma simples e rápida. O crédito pode ser solicitado até 30 de dezembro, último dia de expediente bancário. Conheça os canais CAIXA: • Internet Banking CAIXA; • Aplicativo CAIXA; • Terminais de autoatendimento (clientes correntistas da CAIXA); • Correspondentes CAIXA Aqui negocial; • Unidades lotéricas; • WhatsApp 0800 104 0104 Saiba mais sobre crédito consignado no site da CAIXA. A CAIXA recomenda que os clientes se planejem financeiramente antes de contratar um empréstimo, ajustando o pagamento das parcelas desse compromisso financeiro com o orçamento familiar. Confira dicas e aulas sobre educação financeira no site da CAIXA.

