Economia 23/12/2021 14:44 www.acheconcursos.com.br IFMT abre concurso com 10 vagas e salários de até R$ 4,1 mil Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso promove concurso público para 10 vagas na carreira técnico-administrativa em educação de níveis médio, técnico e superior. Saiu o edital IFMT 2022. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso divulgou no Diário Oficial da União de 23 de dezembro o edital de nº 125/2021 para promover um novo concurso público para ingresso na carreira técnico-administrativa em educação. São 10 vagas abertas para candidatos de ensino médio, técnico e superior, com reserva de 5% para candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros. A lotação dos aprovados se dará nos campi de Alta Floresta, Confresa, Avançado Tangará da Serra, Avançado Guarantã do Norte, Avançado Lucas do Rio Verde, Várzea Grande, Sorriso e na Reitoria. As inscrições no concurso ficarão abertas pelo site do próprio IFMT - http://selecao.ifmt.edu.br - das 08h do dia 03 de janeiro às 23h59min do dia 23 de janeiro de 2022. As taxas para efetivar a participação serão de R$ 140,00 para os cargos que exigem nível médio/técnico e de R$ 160,00 para os cargos de nível superior. Cargos e vagas no IFMT Assistente em Administração (4) - Exige ensino médio;

Administrador (1) - Exige graduação em administração, administração pública ou tecnologia em gestão pública;

Técnico em Enfermagem (1) - Exige ensino médio profissionalizante ou médio completo, mais curso técnico em enfermagem e registro no conselho competente;

Técnico em Contabilidade (1) - Exige ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo e curso técnico na área;

Técnico de Laboratório na área de Eventos (1) - Exige ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo e curso técnico em eventos;

Analista de Tecnologia da Informação (1) - Exige graduação em curso superior na área;

Bibliotecário - Documentalista (1) - Exige graduação em biblioteconomia ou em ciências da informação. Os salários seguem a remuneração padrão do Ministério da Educação e serão de R$ 2.446,96 para nível médio e técnico e de R$ 4.180,66 para superior, além de auxílio-alimentação de R$ 458,00, auxílio pré-escolar de R$ 321,00, no caso de o servidor possuir filhos menores que seis anos de idade, auxílio-saúde, auxílio-transporte e incentivo à qualificação. O concurso constará de prova objetiva com 40 questões, sendo: 10 de Língua Portuguesa;

05 de Legislação;

05 de Conhecimentos Gerais do Estado de Mato Grosso;

20 de Conhecimentos Específicos. A prova objetiva será aplicada no dia 13 de março de 2022, nos locais que serão ainda informados. A divulgação do gabarito preliminar da prova será feita no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br no dia 14 de março. O prazo de validade do concurso é de um ano, contado a partir da publicação da sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período. Anexos download edital_ifmt_125_2021.pdf

