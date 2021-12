Economia 24/12/2021 16:38 Grupo Vamos abre 75 vagas de emprego para mecânicos em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul O braço da holding Simpar, Grupo Vamos, que tem como foco locações e vendas de veículos comerciais pesados está com várias vagas de emprego abertas em suas concessionárias para o cargo de mecânico em Valtra e Fendt. As oportunidades são para os municípios de Alta Floresta, Sinop, Matupá, Sorriso, Querência, Primavera do Leste e Rondonópolis. Além de Mato Grosso, também há vagas nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. A empresa oferece um salário compatível com o mercado de trabalho. Vagas de emprego para mecânico nas concessionárias Os profissionais de Mato Grosso terão a responsabilidade de realizar a revisão e manutenção de motor, injeção de máquinas, transmissão, implementos agrícolas, como plantadeira, trator, colheitadeira e montagem de equipamentos. Além de Mato Grosso, também há vagas de emprego para mecânicos nas concessionárias de Goiás, nos municípios de Chapadão do Céu, Mineiros, Cristalina, Itajá, Jataí e Rio Verde. Também há em Mato Grosso do Sul, nos municípios de Chapadão do Sul. Ao todo estão sendo ofertadas 75 vagas de emprego para as concessionárias do grupo. Confira a seguir as principais responsabilidades e atribuições do cargo e também os requisitos e qualificações para atuar nas concessionárias de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: Efetuar a manutenção em veículos, equipamentos agrícolas e máquinas;

Montagem de equipamentos;

Realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos e máquinas ;

Diagnosticar os equipamentos e máquinas nas concessionárias e em campo. Requisitos: Carteira Nacional de Habilitação categoria B, Experiência comprovada como Mecânico Diesel, Ter conhecimento em máquinas agrícolas, Graduação em mecânica agrícola e Disponibilidade total de horário e viagens. Como se candidatar às vagas de emprego? Aqueles que se interessaram pelas vagas de emprego em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem encaminhar seus currículos através do e-mail [email protected], entrar em contato com a empresa através do número do Whatsapp (11) 943684535 ou então, deixar seu currículo em uma das concessionárias da empresa. Vale ressaltar que além de vagas de emprego para mecânico em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a empresa também oferta diversas vagas em outros estados em seu LinkedIn, confira algumas: Analista de Gente e Cultura Sênior;

Assistente Administrativo;

Estoquista;

Analista de Treinamento;

Analista de Marketing;

Agente de Serviços;

Programador de SQL;

Representante de Vendas. CLIQUE AQUI E CONFIRA Sobre a empresa A Vamos é uma empresa do Grupo Simpar, que é líder do mercado de locação de caminhões, equipamentos e máquinas. A empresa conta com mais de 20 mil veículos locados em todo o território brasileiro e é pioneira em seu setor, contando com uma rede ampla de concessionárias, com 37 lojas próprias das marcas Transrio (Volkswagen Ônibus e Caminhões), Fendt (máquinas agrícolas premium), Komatsu e Valtra (máquinas e equipamentos agrícolas), além de 11 lojas de veículos seminovos. No início deste ano, a empresa realizou a abertura de capital e conquistou o Troféu de Transparência da ANEFAC no seu primeiro ano de B3.

