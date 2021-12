Economia 28/12/2021 06:55 Vitória Lopes I Gazeta Digital OPORTUNIDADE EM 2022: Concursos com inscrição já em janeiro chegam a R$ 15 mil O ano de 2022 já começa com boas novidades para quem deseja prestar concurso em Mato Grosso. Com oportunidades para diversos cargos e carreiras, os salários podem chegar a R$ 15 mil. Veja as principais ofertas:

Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: Agente Administrativo, Agente Comunitário Saúde, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Bioquímico, Dentista, Educador Físico, Eletricista Automotivo, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gari, Instrutor de Artesanato, Mecânico de Veículos Leves e Pesados, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário e outros.

Salário: R$ 20,42 por hora/aula e R$ 15.716,98

Inscrição: 3 de janeiro a 11 de janeiro de 2022

Site: www.klcconcursos.com.br

Taxa: R$ 30,00 para cargos de nível fundamental, R$ 40,00 para os de níveis médio e técnico e R$ 50,00 para superior.

Prefeitura e Câmara de Nova Nazaré

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: Auditor de Tributos, Alimentador do Sistema Aplic e/ou Outro Equivalente, Fiscal de Tributos, Fiscal de Obras e Posturas, Guarda, Assistente de Contabilidade, Secretaria de Assistência Social, Atendente, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Guarda, Atendente e outros.

Salário: R$ 1.100,00 e R$ 13.724,10

Inscrição: até 13 de janeiro de 2022

Site: www.metodoesolucoes.com.br

Taxa: R$ 50,00 para cargos de nível fundamental e médio, R$ 80,00 para nível técnico e R$ 150,00 para nível superior

Empresa Cuiabana de Saúde Pública

Escolaridade: nível superior

Cargo: médico anestesiogolista

Salário: R$ 11.280,00

Inscrição: até 22 de janeiro

Site: www.selecon.org.br

Taxa: R$ 55,00

Prefeitura de Nova Bandeirantes

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: Merendeira, Zeladora/Limpeza, Vigia, Professor Habilitação em Arte, Professor Habilitação em Ciências, Professor Habilitação em Educação Física, Professor Habilitação em Geografia

Salário: R$ 1.100,00 a R$ 2.173,88

Inscrição: até 3 de janeiro de 2022

Site: www.metodoesolucoes.com.br

Taxa: R$ 30,00 para cargos de nível fundamental, R$ 40,00 para nível médio e de R$ 60,00 para os de nível superior

