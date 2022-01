Economia 05/01/2022 08:13 Preço da casa própria salta 5,3% em 2021, a maior alta desde 2014 Variação abaixo da inflação eleva a R$ 7.874 valor médio do metro quadrado construído no Brasil, aponta FipeZap PIXABAY O preço médio do metro quadrado construído no Brasil subiu 0,48% em dezembro e fechou 2021 com alta de 5,29%. Trata-se da maior elevação desde 2014, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o comportamento do valor médio de venda de imóveis residenciais em 50 cidades. A variação corresponde a uma queda real (abaixo da inflação) de 3,66%, já que as expectativas apontam para uma alta de 9,28% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) entre janeiro e dezembro do ano passado. Diante das elevações, o preço médio do metro quadrado construído no Brasil fechou 2021 em R$ 7.874. Assim, para comprar um imóvel padrão, com 65 m² e dois quartos, é preciso desembolsar, em média, R$ 511.810. Cidades Em 2021, apenas três das 50 cidades monitoradas encerraram o ano com recuo nominal no preço médio de venda de imóveis residenciais: Santos (-2,07%), Campinas (-0,44%) e Niterói (-0,36%). Por outro lado, 17 cidades apresentaram alta superior à inflação acumulada no ano, notadamente em: Itajaí (+23,77%), Itapema (+23,57%), Balneário Camboriú (+21,21%), Vila Velha (+20,24%), Vitória (+19,86%), Maceió (+18,5%), São José (+18,16%), Florianópolis (+15,74%), Curitiba (+15,41%) e Goiânia (+13,7%). A cidade de São Paulo se manteve com o maior preço médio do metro quadrado (R$ 9.708) e é seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 9.650), Balneário Camboriú (R$ 9.358), Itapema (R$ 8.856), Brasília (R$ 8.788), Florianópolis (R$ 8.582) e Vitória (R$ 8.562). Já a lista com as cidades com menor preço médio de venda para imóveis residenciais incluiu Betim (R$ 3.091), São José dos Pinhais (R$ 3.788) e Pelotas (R$ 3.914).

