A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (14.01), o primeiro sorteio do Programa Nota MT de 2022, o “Mensal Dezembro 2022”. Referente ao mês de dezembro, o concurso vai sortear R$ 550 mil prêmios, sendo mil de R$ 500 e cinco de R$ 10 mil. Ao todo, 333.777 consumidores vão concorrer às premiações.

O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo de Mato Grosso e da Sefaz, a partir das 9h. Para 2022 estão programados outros 10 sorteios mensais, além de quatro especiais com prêmios de R$ 50 mil – confira o calendário.

Os sorteios são realizados com base nas dezenas da Loteria Federal, da Caixa Econômica Federal, e concorrem documentos fiscais emitidos no mês anterior ao mês do sorteio. Ou seja, notas emitidas no mês de dezembro, concorrem no sorteio de janeiro.

Para esse sorteio foram gerados 2.370.449 bilhetes, o que representa um aumento de 22,45% em relação ao concurso “Mensal Novembro 2021”, realizado no dia 09 de dezembro de 2021. Os bilhetes foram gerados a partir dos documentos fiscais emitidos no período de 01 a 31 de dezembro do ano passado, considerando notas fiscais (NF-e e NFC-e) e bilhete de passagem eletrônico (BP-e)

Devido ao final do ano e viagens realizadas nesse período, a Sefaz registrou um aumento em relação ao número de BP-e emitidos com o CPF do consumidor. No mês de dezembro de 2021 foram 16.089 documentos emitidos, 263,68% a mais do que o registrado no sorteio Mensal Novembro 2021, quando houve a emissão de 4.424 bilhetes.

A Sefaz ressalta a importância de sempre pedir o CPF na nota em todas as compras realizadas, independente da época do ano. Além de concorrer aos prêmios do Nota, ao pedir o CPF na nota a pessoa contribui para o combate à sonegação, exerce sua cidadania fiscal e ajuda uma entidade social, caso seja sorteada.

Outro benefício do CPF na nota é o desconto no IPVA. Lançada pela Secretaria de Fazenda, a funcionalidade já está em vigor e vai contemplar aqueles consumidores cadastrados no Nota MT que possuem veículo registrado em seu nome. O desconto a ser aplicado no IPVA é limitado a R$ 100 e os pontos para atingir esse valor são acumulados por documento fiscal emitido com o CPF do consumidor.

Para concorrer aos sorteios e ter o benefício do desconto no IPVA, o consumidor precisa realizar cadastro no site Nota MT e exigir a nota fiscal com CPF em suas compras de mercadorias e bens de consumo. Bilhetes de passagem eletrônico (BP-e) emitidos nas prestações de serviço de transporte de passageiros também concorrem.