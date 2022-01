Economia 13/01/2022 06:33 Só Notícias/Luan Preço médio do gás de cozinha tem redução em Sinop e Sorriso; aumenta em Alta Floresta Os dados do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional de Petróleo apontaram que Sinop registrou leve queda no preço médio do gás liquefeito de petróleo (13 quilos), que está em R$ 130,45. No levantamento feito entre 12 e 18 de dezembro, a média chegava a R$ 133,09. Foram 11 revendas visitadas em Sinop e atualmente, o preço mínimo encontrado é de R$ 130, enquanto o máximo fica em R$ 135. Em Sorriso, nas oito empresas pesquisadas, também houve leve diminuição, passando de R$ 133,75 para R$ 131,88 (mínimo de R$ 125 e máximo de R$ 140). Na contramão, Alta Floresta segue com um dos maiores preços médio. Na análise das seis revendas visitadas, em dezembro o valor ficava na casa dos R$ 130,83 e agora aumentou para R$ 134. O menor preço praticado é de R$ 130 e o maior de R$ 135. Já Cáceres segue com um dos mais baratos, ficando na média de R$ 106,64 (em dezembro era de R$ 106,63). No município, é possível encontrar o botijão de 13 quilos por até R$ 105, não passando de R$ 115. Em Cuiabá, o valor médio passou de R$ 121,52 para R$ 122,02. No Sul do Estado, Rondonópolis registrou leve crescimento. Em dezembro estava em R$ 122,78 e agora está em R$ 124,44. Por outro lado, em Várzea Grande houve pequena queda. Anteriormente a média estava em R$ 122,5 e agora é de R$ 120.

