Economia 17/01/2022 06:01 Redação I Nativa News ICV lança edital para contratação de jornalista em Alta Floresta O Instituto Centro de Vida (ICV) abriu processo seletivo para a contratação de assessor(a) de comunicação em Alta Floresta (790 km de Cuiabá). O objetivo é ampliar a cobertura das ações da instituição, com a produção de conteúdo relevante sobre os projetos em andamento nas regiões norte e noroeste do Estado. Além de familiaridade com os temas que compõem a agenda institucional do ICV, o cargo exige disponibilidade e disposição para viajar pelo interior do Estado. O contrato será em regime de CLT (40 horas semanais). Para o exercício da função, é imprescindível que o candidato resida ou tenha disponibilidade para residir em Alta Floresta/MT. O prazo para envio de carta de apresentação, currículo resumido e referências profissionais se encerra no dia 20 de janeiro. As entrevistas com os candidatos pré-selecionados serão realizadas nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, em Cuiabá e Alta Floresta.

