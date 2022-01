Economia 26/01/2022 11:13 Gazeta Digital Apostadores de MT ganham prêmios em 5 jogos da loteria Mato-grossenses comemoram a semana de bolso cheio. Vários apostadores foram contemplados em sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dupla-Sena e Dia de Sorte. Os sorteios foram realizados na noite de quarta-feira (25), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Apostador de Pedra Preta ganhou R$ R$ 48.167,42. Ele acertou 5 dos 6 números sorteados no concurso 2447, no qual foram retirados 13,19,29,42,49 e 52.

Ninguém acertou os 6 números e o prêmio principal está acumulado em R$ 31 mil, com sorteio realizado no dia 27.

Um apostador de Cuiabá fez uma aposta simples e ganhou R$ 1.550,06 na Lotofácil. Não houve acertadores dos 15 números sorteados 04,06,07,09,10,11,12,13,14,17,18,19,22 e 25. A premiação da Lotofácil está acumulada em R$ 3,5 milhões, com sorteio nesta quarta-feira (26).

Jogadores de Guiratinga, Jaciara e Mirassol D’Oeste acertam 4 números da Quina e vão receber R$ 4.192,06 cada um. Foram sorteados 05,12,38,42 e 78.

A Dupla-Sena também fez ganhadores em Mato Grosso. Apostadores de Guiratinga e Cuiabá ganharam R$ 8.171,77.

Jogadores de Juína e São José dos Quatro Marcos ganharam R$ 1.674,39 com 6 acertos no Dia de Sorte, que sorteou os números 09,11,17,18,22,25 e 30.

