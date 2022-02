Economia 02/02/2022 05:21 Programa disponibiliza limite de crédito de até R$ 15 mil para mulheres e jovens empreendedores O prazo para pagamento é de até 42 meses, com 6 meses de carência e taxa de juros de 0,37% ao mês; do total financiado, 70% deverá ser utilizado para investimentos e 30% em capital de giro Foto por: Divulgação Está disponível para o empreendedor de Mato Grosso um programa para incentivar mulheres de todas as idades e jovens, entre 18 a 29 anos, que estejam à frente de seus negócios como proprietários ou sócios da empresa e que desejam investir ou melhorar o seu empreendimento. A iniciativa oferece uma linha de crédito no valor de até R$ 15 mil para microempreendedor individual (MEI), micro e pequena empresa. Conforme Jair Marques, presidente da Desenvolve MT, o foco é o empreendedor que busca financiar insumos ou serviços relacionados à atividade produtiva da empresa. Como aquisição de softwares, material de construção, móveis e utensílios nacionais novos, máquinas e equipamentos, mercadoria de revenda entre outros. O prazo para pagamento é de até 42 meses, com seis meses de carência e taxa de juros de 0,37% ao mês. Não há limitador do tempo de faturamento da empresa para tomar o crédito. Do total financiado, 70% deverá ser utilizado para investimentos sendo pagamento direto ao fornecedor, e 30% para capital de giro. Caso a empresa possua alguma pendência poderá utilizar o recurso em até 30% para limpar o nome. E se o empreendedor for pessoa física poderá formalizar no portal MEI do Governo Federal, antes da solicitação do crédito. Esse programa foi lançado em dezembro do ano passado pelo governador Mauro Mendes, que destinou R$ 50 milhões visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento dos negócios em Mato Grosso. “Temos feito um grande esforço para que o programa seja uma ação complementar às ações sociais para que possam melhorar a qualidade de vida garantindo emprego e renda para as famílias mato-grossenses’’, acrescenta Jair Marques. Como contratar Os interessados podem solicitar o crédito pelo portal www.desenvolve.mt.gov.br, clicar no banner que aparece na capa do site e seguir o passo a passo. Ao solicitar o crédito, ele será redirecionado para o portal de crédito exclusivo da agência. O empreendedor poderá também simular o crédito a ser financiado antes de contratar. Investimento para o empreendedor A empreendedora Leidiana da Silva Lemos é dona de um e-commerce, há três anos, de roupas femininas voltada para o público evangélico. Aprincipal vitrine da loja virtual são as redes sociais, em especial o Instagram e o site, vendendo para todo o Brasil. A empreendedora é um exemplo de disposição e agilidade, assim que ficou sabendo do lançamento da linha de crédito já vislumbrou uma oportunidade de alavancar o seu negócio. “Com o crédito, pretendo garantir o meu estoque de roupas para atender as minhas clientes e já fomentar as vendas no começo do ano". Apesar de ter um espaço físico com os seus produtos, Leidiana explica que em torno de 95% das vendas são feitas de forma online. Para conhecer mais acesse solomodas.com.br e no instagram @solomodaevangelica.

